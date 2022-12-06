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Политика

В США потребовали раскрыть правду о деньгах на помощь Украине

В США потребовали раскрыть правду о деньгах на помощь Украине

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В конгрессе США требуют провести аудит средств для Украины. Республиканцы хотят знать, куда на самом деле идут деньги американских налогоплательщиков, которые выделяют киевскому режиму.

На проверке настаивает конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Политик ранее призывала остановить требования президента Украины Владимира Зеленского дать денег и вооружения, пока он пытается втянуть Штаты в третью мировую войну.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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