Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:45

Политика

Вертолеты РФ Ка-52 и Ми-24 атаковали пункт управления ВСУ

Вертолеты РФ Ка-52 и Ми-24 атаковали пункт управления ВСУ

ВС РФ отбили контратаку ВСУ на донецком направлении

Новости часа: медучреждения Москвы справляются с оказанием помощи больным ОРВИ и гриппом

Россиянам рассказали об особенностях боевой машины "Ночная ведьма"

Новости часа: Москва имеет необходимые резервы на случай ухудшения эпидемобстановки

Песков объяснил, почему Путин был за рулем Mercedes на Крымском мосту

Новости часа: взрывах прогремели в Одессе и Одесской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Новости часа: системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях похолодания

Лавров провел переговоры с главой МИД Азербайджана

Российские вертолеты Ка-52 и Ми-24 атаковали пункт управления ВСУ. Как работают боевые экипажи армейской авиации в зоне спецоперации показали в Минобороны РФ.

К цели вертолетчики подбирались на малой высоте, чтобы не попасть в зону действия ПВО противника, а рельеф местности был как прикрытие от переносных зенитно-ракетных комплексов. На рубеже открытия огня экипажи выпустили по украинскому пункту управления ракеты и вернулись на свой аэродром.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика