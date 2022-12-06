Вертолеты РФ Ка-52 и Ми-24 атаковали пункт управления ВСУ

Российские вертолеты Ка-52 и Ми-24 атаковали пункт управления ВСУ. Как работают боевые экипажи армейской авиации в зоне спецоперации показали в Минобороны РФ.

К цели вертолетчики подбирались на малой высоте, чтобы не попасть в зону действия ПВО противника, а рельеф местности был как прикрытие от переносных зенитно-ракетных комплексов. На рубеже открытия огня экипажи выпустили по украинскому пункту управления ракеты и вернулись на свой аэродром.

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