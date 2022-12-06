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Политика

ВС РФ отбили контратаку ВСУ на донецком направлении

ВС РФ отбили контратаку ВСУ на донецком направлении

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Российские войска развивают наступление на донецком направлении. Украинские подразделения пытались контратаковать на других участках линии соприкосновения, но, понеся потери в живой силе и технике, отступили.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили семь пунктов управления ВСУ, а также два пункта временной дислокации иностранных наемников на территории ДНР. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы производства США и станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В воздушных боях сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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