Рашкин прибыл на допрос в СК по делу о незаконной охоте

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин прибыл на допрос в Следственный комитет по уголовному делу о незаконной охоте. Он прошел в здание СК в Техническом переулке, однако на вопросы СМИ отвечать отказался.

Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении Валерия Рашкина.

25 ноября депутаты Госдумы по просьбе генпрокурора РФ дали согласие на лишение Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.

Рашкина задержали в Саратовской области в конце октября. Его подозревают в незаконной охоте на лося. Изначально депутат заявил, что туша животного оказалась в его машине, потому что он с друзьями хотел доставить ее в полицию. В убийстве лося он обвинил неустановленных лиц, которые якобы скрылись с места происшествия.

Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Он рассказал, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что имеют разрешение на отстрел копытных.