06 ноября, 16:15

Политика

Евросоюз перестанет выдавать шенгенские мультивизы россиянам

В Евросоюзе решили усложнить выдачу виз россиянам. Шенгенские мультивизы станут недоступны. Исключение сделают только для тех, у кого есть гражданство ЕС, или будут выдавать "по гуманитарным соображениям". Россиянам будет доступен только однократный въезд в страны ЕС.

Полный запрет на въезд для российских туристов Еврокомиссия ввести не может. Однако не исключено, что визовые правила будут ужесточать в дальнейшем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикатуризмвидеоНаталия Шкода

