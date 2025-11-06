06 ноября, 16:15Политика
Евросоюз перестанет выдавать шенгенские мультивизы россиянам
В Евросоюзе решили усложнить выдачу виз россиянам. Шенгенские мультивизы станут недоступны. Исключение сделают только для тех, у кого есть гражданство ЕС, или будут выдавать "по гуманитарным соображениям". Россиянам будет доступен только однократный въезд в страны ЕС.
Полный запрет на въезд для российских туристов Еврокомиссия ввести не может. Однако не исключено, что визовые правила будут ужесточать в дальнейшем.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.