06 ноября, 14:30

Политика

Новости мира: в Сингапуре предложили пороть розгами интернет-мошенников

Новости мира: в Сингапуре предложили пороть розгами интернет-мошенников

ВС РФ продолжили уничтожение подразделений ВСУ в Красноармейске

Ростех поставил армии новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Новости мира: взрыв на химическом заводе произошел в американском штате Миссисипи

В Госдуме предложили запретить продавать готовую еду с оставшимся сроком годности 24 часа

Новости мира: Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия

В Госдуме предложили сократить летние каникулы для школьников на месяц

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 ноября

Решение о снятии санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа" принял Дональд Трамп

Совещание Путина с Совбезом РФ было посвящено теме ядерных испытаний США

В Сингапуре предложили пороть розгами интернет-мошенников. Парламент внесет поправки в уголовное законодательство. Пороть будут только мужчин не старше 50 лет и после обязательного медосмотра.

Тайфун "Калмаэги" начал приближаться к Вьетнаму. На Филиппинах во время штормового ветра погибли более 100 человек. Уровень шторма повысили до четвертой категории. Под угрозой цунами центральные района страны.

В США заявили о планах ввести ограничения на авиаперевозки из-за шатдауна. Они затронут крупные аэропорты страны. Объемы перевозок в 40 аэропортах планируют сократить на 10% 7 ноября. Ограничения коснутся и космических запусков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

