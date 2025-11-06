Новости мира: в Сингапуре предложили пороть розгами интернет-мошенников

В Сингапуре предложили пороть розгами интернет-мошенников. Парламент внесет поправки в уголовное законодательство. Пороть будут только мужчин не старше 50 лет и после обязательного медосмотра.



Тайфун "Калмаэги" начал приближаться к Вьетнаму. На Филиппинах во время штормового ветра погибли более 100 человек. Уровень шторма повысили до четвертой категории. Под угрозой цунами центральные района страны.



В США заявили о планах ввести ограничения на авиаперевозки из-за шатдауна. Они затронут крупные аэропорты страны. Объемы перевозок в 40 аэропортах планируют сократить на 10% 7 ноября. Ограничения коснутся и космических запусков.

