06 ноября, 07:15

Новости мира: Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия

В Госдуме предложили сократить летние каникулы для школьников на месяц

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 ноября

Решение о снятии санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа" принял Дональд Трамп

Совещание Путина с Совбезом РФ было посвящено теме ядерных испытаний США

"Деньги 24": эксперт оценил политику нового мэра Нью-Йорка

Путин собрал очное заседание Совбеза

Министерство обороны России сообщило об окружении украинских подразделений

Новости мира: Зохран Мамдани стал первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка

Новости мира: грузовой самолет разбился в США

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия "на равной основе" с другими странами. Об этом лидер Штатов заявил в социальных сетях. Американский президент отметил, что у США больше ядерного оружия, чем у любого другого государства мира.

Шенгенские мультивизы станут для россиян исключением. Западные издания написали о планах ЕС ужесточить выдачу документов для въезда на свою территорию россиян. Новые правила заработают уже на этой неделе.

В центре Вашингтона в нескольких кварталах от Белого дома прошла акция против политики президента страны Дональда Трампа. Ее также приурочили к годовщине его победы на выборах. На митинг собрались тысячи американцев.

