Новости мира: Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия "на равной основе" с другими странами. Об этом лидер Штатов заявил в социальных сетях. Американский президент отметил, что у США больше ядерного оружия, чем у любого другого государства мира.

Шенгенские мультивизы станут для россиян исключением. Западные издания написали о планах ЕС ужесточить выдачу документов для въезда на свою территорию россиян. Новые правила заработают уже на этой неделе.

В центре Вашингтона в нескольких кварталах от Белого дома прошла акция против политики президента страны Дональда Трампа. Ее также приурочили к годовщине его победы на выборах. На митинг собрались тысячи американцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.