Байден позвонил Трампу и поздравил его с победой на выборах в США

Джо Байден позвонил Дональду Трампу вслед за Камалой Харрис и поздравил его с победой. Действующий президент пообещал своему преемнику гладкую передачу власти и пригласил на встречу в Белый дом.

Харрис уже собирается публично признать свое поражение на выборах. Она выступит перед своими сторонниками в полночь по московскому времени. Официально итоги выборов еще не подведены. Но Трамп уже объявил себя 47-м президентом США и принимает поздравления со всего мира.

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