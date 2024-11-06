Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 23:15

Политика

Байден позвонил Трампу и поздравил его с победой на выборах в США

Байден позвонил Трампу и поздравил его с победой на выборах в США

В США прошли выборы президента

Политолог рассказал, что изменится после выборов в США

Трамп набрал 277 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы

Россияне следили за сообщениями о выборах в США

Дональд Трамп получил 51% голосов после обработки 90% бюллетеней на выборах президента США

Трамп пообещал навести порядок во внутренних делах США

ВС РФ заняли города Селидово и Горняк в ДНР

Трамп получил достаточное для победы количество голосов выборщиков

Трамп в победной речи пообещал США "золотой век"

Джо Байден позвонил Дональду Трампу вслед за Камалой Харрис и поздравил его с победой. Действующий президент пообещал своему преемнику гладкую передачу власти и пригласил на встречу в Белый дом.

Харрис уже собирается публично признать свое поражение на выборах. Она выступит перед своими сторонниками в полночь по московскому времени. Официально итоги выборов еще не подведены. Но Трамп уже объявил себя 47-м президентом США и принимает поздравления со всего мира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика