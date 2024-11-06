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06 ноября, 19:15

Политика

Политолог рассказал, что изменится после выборов в США

Политолог рассказал, что изменится после выборов в США

Трамп набрал 277 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы

Россияне следили за сообщениями о выборах в США

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Политолог прокомментировал результаты выборов президента США

В США завершилось голосование на выборах президента. По предварительным подсчетам, новым главой государства станет бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп.

Политолог Павел Данилин рассказал, что в случае победы Трампа, основные изменения после выборов могут произойти только спустя два месяца после оглашения их результатов, так как администрации действующего президента Джо Байдена потребуется время для передачи дел.

Кроме того, Данилин подчеркнул, что пока рано делать прогнозы о грядущих изменениях в отношениях между Россией и США, поскольку неизвестен окончательный состав команды Трампа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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