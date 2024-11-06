Трамп набрал 277 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы

Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп празднует свою победу на выборах президента, получив 277 гарантированных голосов выборщиков из необходимых 270. Республиканцы называют это триумфом, так как им удалось склонить на свою сторону колеблющиеся штаты, включая Висконсин, который принес Трампу последние необходимые голоса.

Официальные процедуры утверждения результатов включают голосование коллегии выборщиков 17 декабря и утверждение итогов конгрессом 6 января. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

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