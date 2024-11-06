Россияне следили за сообщениями о выборах в США

Россияне следили за выборами в США. Традиционно это превращается в шоу. По результатам опроса Москвы 24, россияне больше всего следили за сообщениями о выборах в телеграм-каналах.

В этот раз должна была быть интрига, так как разрыв симпатий между республиканцем Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Камалой Харрис предварительно был минимальным, но все изменилось в ходе голосования. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.