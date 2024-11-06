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06 ноября, 16:30

Политика

Россияне следили за сообщениями о выборах в США

Россияне следили за сообщениями о выборах в США

Дональд Трамп получил 51% голосов после обработки 90% бюллетеней на выборах президента США

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Россияне следили за выборами в США. Традиционно это превращается в шоу. По результатам опроса Москвы 24, россияне больше всего следили за сообщениями о выборах в телеграм-каналах.

В этот раз должна была быть интрига, так как разрыв симпатий между республиканцем Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Камалой Харрис предварительно был минимальным, но все изменилось в ходе голосования. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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