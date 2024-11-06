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06 ноября, 14:30

Политика

Трамп пообещал навести порядок во внутренних делах США

Трамп пообещал навести порядок во внутренних делах США

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Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал навести порядок во внутренних делах США. Выступая перед сторонниками во Флориде, он рассказал о планах вернуть страну в "золотой век" и сделать ее безопасной и процветающей.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможную победу Трампа, сказав, что отношения между странами сейчас находятся в самой низкой точке, а их будущее будет зависеть от нового руководства США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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