06 ноября, 12:15Политика
Отрыв Трампа от Харрис превысил пять миллионов голосов на выборах в США
Отрыв кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа от демократа Камалы Харрис на выборах президента США превышает 5 миллионов голосов избирателей на общенациональном уровне.
Республиканец принимает поздравления от лидеров десятка стран. В палате представителей официально назвали его избранным президентом США. Трамп выступил перед сторонниками во Флориде, поблагодарил их за поддержку и пообещал навести порядок стране – это один из основных планов кампании республиканцев.
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