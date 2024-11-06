Отрыв Трампа от Харрис превысил пять миллионов голосов на выборах в США

Отрыв кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа от демократа Камалы Харрис на выборах президента США превышает 5 миллионов голосов избирателей на общенациональном уровне.

Республиканец принимает поздравления от лидеров десятка стран. В палате представителей официально назвали его избранным президентом США. Трамп выступил перед сторонниками во Флориде, поблагодарил их за поддержку и пообещал навести порядок стране – это один из основных планов кампании республиканцев.

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