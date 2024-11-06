Политолог рассказал об итогах выборов в США

В США завершились президентские выборы, последние избирательные участки закрылись. Политолог Дмитрий Солонников отметил, что эти выборы вызывают большой интерес, так как их результаты могут существенно повлиять на ситуацию в Тихоокеанском регионе, Европе и на Ближнем Востоке.

Солонников также отметил, что в случае победы Трампа он будет вести политику жестко, как он делает это в бизнесе.

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