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06 ноября, 11:30

Политика

Политолог рассказал об итогах выборов в США

Политолог рассказал об итогах выборов в США

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В США завершились президентские выборы, последние избирательные участки закрылись. Политолог Дмитрий Солонников отметил, что эти выборы вызывают большой интерес, так как их результаты могут существенно повлиять на ситуацию в Тихоокеанском регионе, Европе и на Ближнем Востоке.

Солонников также отметил, что в случае победы Трампа он будет вести политику жестко, как он делает это в бизнесе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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