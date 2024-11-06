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06 ноября, 11:15

Политика

В палате представителей объявили Трампа президентом США

В палате представителей объявили Трампа президентом США

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп становится избранным главой государства, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Республиканцу удалось набрать более 270 необходимых голосов выборщиков и победить демократа Камалу Харрис в колеблющихся штатах.

В штабе Трампа отметили, что не ожидали таких впечатляющих результатов. Харрис пока не обратилась к своим сторонникам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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