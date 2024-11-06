06 ноября, 11:15Политика
В палате представителей объявили Трампа президентом США
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп становится избранным главой государства, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.
Республиканцу удалось набрать более 270 необходимых голосов выборщиков и победить демократа Камалу Харрис в колеблющихся штатах.
В штабе Трампа отметили, что не ожидали таких впечатляющих результатов. Харрис пока не обратилась к своим сторонникам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.