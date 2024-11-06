Новости мира: протесты прошли в Израиле после отставки министра обороны Галанта

В Тель-Авиве начались беспорядки после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны страны Йоава Галанта. Протестующие жгли костры на дорогах, запускали фейерверки и громили все на своем пути. Полиция задержала семерых митингующих.

Между тем тысячи людей вышли и на улицы Нови-Сада в Сербии. Протесты начались из-за обрушения бетонного козырька на городском вокзале, в результате которого погибли 14 человек. Митингующие требуют увольнения премьер-министра Сербии Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича. По мнению демонстрантов, они должны ответить за некачественную реконструкцию здания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.