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06 ноября, 06:45

Политика

Новости мира: протесты прошли в Израиле после отставки министра обороны Галанта

Новости мира: протесты прошли в Израиле после отставки министра обороны Галанта

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В Тель-Авиве начались беспорядки после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны страны Йоава Галанта. Протестующие жгли костры на дорогах, запускали фейерверки и громили все на своем пути. Полиция задержала семерых митингующих.

Между тем тысячи людей вышли и на улицы Нови-Сада в Сербии. Протесты начались из-за обрушения бетонного козырька на городском вокзале, в результате которого погибли 14 человек. Митингующие требуют увольнения премьер-министра Сербии Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича. По мнению демонстрантов, они должны ответить за некачественную реконструкцию здания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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