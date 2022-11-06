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Политика

Москвичам рассказали о ходе российской спецоперации на Украине

Москвичам рассказали о ходе российской спецоперации на Украине

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ВСУ предприняли новые попытки продвинуться на Николаево-Криворожском направлении. А российские военные отразили все атаки в направлении Суханова в Херсонской области. Кроме того, силами ВС РФ были сбиты украинский самолет МиГ-29 в Николаевской области и вертолет Ми-8 в ДНР.

Также уничтожены восемь летательных аппаратов в небе над территорией ДНР и Херсонской области. Удалось перехватить 27 снарядов американской системы залпового огня HIMARS. Подробнее – о ходе российской спецоперации на Украине в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикабезопасностьвидеоИван Лозовой
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