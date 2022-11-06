Москвичам рассказали о последних событиях в мире

США направили военные самолеты в сторону Ирана. Об этом сообщает газета Washington Post. По информации издания, так Штаты отреагировали на новости о том, что Иран якобы готовит атаку по Саудовской Аравии. В начале недели издание The Wall Street Journal сообщило, что Саудовская Аравия поделилась данными разведки с Америкой о "неизбежной атаке" из Ирана по целям на своей территории. На это официальный представитель иранского МИД заявил, что Запад намеренно нагнетает обстановку.

В Амстердаме активисты блокировали работу аэропорта "Схипхол". Примерно полтысячи человек прибыли в главный авиахаб Нидерландов, чтобы помешать вылету частных рейсов. Активистам удалось прорваться на взлетную полосу. Разбившись на группы, участники разместились под самолетами. Некоторые пытались приковать себя цепями.

В Мадриде экоактивисты "напали" на полона Франсиско Гойи. Они приклеили себя к рамам картин знаменитого художника в местном музее. Рядом на стене участники акции написали "+1,5 градуса", отсылаясь к недавнему заявлению ООН. В организации признали невозможность оставаться ниже установленного Парижским соглашением предела повышения средней температуры на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.

В Великобритании отметили Lewes Bonfire Night. Праздник также известен как Ночь Гая Фокса. По традиции собравшиеся зажигают фейерверки и сжигают чучело. В классическом варианте это чучело участника Порохового заговора Гая Фокса, но могут быть и альтернативные версии. Так, например, в этом году на празднике появились куклы Лизз Трасс, Риши Сунака и других известных политиков.

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