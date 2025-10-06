Форма поиска по сайту

06 октября, 07:15

Политика

Новости мира: в Париже протестующие потребовали освободить израильских заложников в Газе

В Париже тысячи протестующих потребовали освободить израильских заложников в Газе. По последним данным, в плену остаются почти 50 человек. Демонстрация прошла перед второй годовщиной начала конфликта между палестинским анклавом и Тель-Авивом. Накануне президент США Дональд Трамп представил свой план урегулирования. Среди условий – немедленное прекращение огня, освобождение всех заложников, предоставление полной помощи Газе и амнистия членам ХАМАС.

Американский президент Дональд Трамп принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 250-летию военно-морских сил страны. Глава государства выступил с речью, которую произнес за бронированным стеклом. Он надел черный костюм, красный галстук и кепку с американской символикой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Крамарова, Наиль Губаев

