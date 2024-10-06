Новости мира: Трамп выступил на предвыборном митинге в Пенсильвании

Дональд Трамп выступил на предвыборном митинге в Пенсильвании. Именно там на него в июле было совершено покушение. Меры предосторожности в этот раз усилили, на крышах за обстановкой следили многочисленные снайперы, а сам республиканец выступал, стоя за пуленепробиваемым стеклом.

В Лас-Вегасе во время посадки загорелся пассажирский самолет. Жесткое приземление борта, летевшего из Сан-Диего, сняли люди в аэропорту. В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров и экипаж успели эвакуировать.

В Хорватии на юге Далмации произошло сильнейшие подтопления после мощных ливней. Вода заливает дома, перекрывает участки дорог. В эпицентре оказался курортный город Подгора

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