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06 октября, 13:30

Политика

Новости мира: Трамп выступил на предвыборном митинге в Пенсильвании

Новости мира: Трамп выступил на предвыборном митинге в Пенсильвании

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Дональд Трамп выступил на предвыборном митинге в Пенсильвании. Именно там на него в июле было совершено покушение. Меры предосторожности в этот раз усилили, на крышах за обстановкой следили многочисленные снайперы, а сам республиканец выступал, стоя за пуленепробиваемым стеклом.

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