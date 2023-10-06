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Новости

06 октября, 22:30

Политика

Председатель Евросовета и глава ЕК повздорили из-за Украины – СМИ

Председатель Евросовета и глава ЕК повздорили из-за Украины – СМИ

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Песков заявил, что Запад не скрывает намерения воевать до последнего украинца

Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен устроили скандал из-за Украины и борьбы за власть в ЕС. Об этом сообщает издание Spiegel.

Чиновница, в свою очередь, осудила заявления о скором присоединении Украины к ЕС. Все это происходит на фоне новых публикаций в европейской прессе о том, что Запад на самом деле скрывает от Украины истинные намерения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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