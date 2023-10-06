Экипаж 2С31 "Вена" атаковал ВСУ в лесопосадке под Артемовском

На артемовском направлении спецоперации в боях участвуют в том числе артиллеристы из Костромы. Как рассказали в Минобороны РФ, для выполнения задач они успешно применяют самоходные артиллерийско-минометные установки "Вена".

Вооружение способно уничтожать и живую силу, и технику ВСУ, обнаруженную в лесопосадках. Экипажи выдвигаются на огневые позиции и после прицеливания прямой наводкой поражают цели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.