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06 октября, 11:30

Политика

Экипаж 2С31 "Вена" атаковал ВСУ в лесопосадке под Артемовском

Экипаж 2С31 "Вена" атаковал ВСУ в лесопосадке под Артемовском

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На артемовском направлении спецоперации в боях участвуют в том числе артиллеристы из Костромы. Как рассказали в Минобороны РФ, для выполнения задач они успешно применяют самоходные артиллерийско-минометные установки "Вена".

Вооружение способно уничтожать и живую силу, и технику ВСУ, обнаруженную в лесопосадках. Экипажи выдвигаются на огневые позиции и после прицеливания прямой наводкой поражают цели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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