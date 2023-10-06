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06 октября, 07:15

Политика

В Минобороны РФ рассказали о неудачных атаках ВСУ на донецком направлении

В Минобороны РФ рассказали о неудачных атаках ВСУ на донецком направлении

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На донецком направлении штурмовые группы ВСУ пытаются найти слабые места в российской обороне, атакуют на новых участках, но везде получают отпор. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве также отметили, что на запорожском направлении российская авиация и артиллерия не дают украинским подразделениям собрать силы для новых атак. Основные удары наносятся по окрестностям поселка Работино, где стоит механизированная бригада. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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