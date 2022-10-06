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06 октября, 17:15

Политика

ВСУ предприняли неудачную попытку возобновить наступление на трех направлениях – МО РФ

ВСУ предприняли неудачную попытку возобновить наступление на трех направлениях – МО РФ

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ВСУ предприняли неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, все атаки были отбиты, уничтожено пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей. Всего за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения и военная техника противника в 173 районах.

Всего с начала спецоперации российские военнослужащие уничтожили 315 самолетов, 157 вертолетов, свыше двух тысяч беспилотников и почти 400 зенитных ракетных комплексов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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