ВСУ предприняли неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, все атаки были отбиты, уничтожено пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей. Всего за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения и военная техника противника в 173 районах.

Всего с начала спецоперации российские военнослужащие уничтожили 315 самолетов, 157 вертолетов, свыше двух тысяч беспилотников и почти 400 зенитных ракетных комплексов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.