Новости часа: Захарова назвала абсурдными обвинения РФ в разрушении "Северных потоков"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала абсурдными обвинения РФ в разрушении "Северных потоков".

Экономика России вернется к уверенному росту чуть больше, чем через год. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций. В него вошел потолок цен на российскую нефть.



