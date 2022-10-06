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Политика

Новости часа: Захарова назвала абсурдными обвинения РФ в разрушении "Северных потоков"

Новости часа: Захарова назвала абсурдными обвинения РФ в разрушении "Северных потоков"

Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций

Байден выругался в микрофон на встрече с чиновником

Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в собственность России

Украинская артиллерия ударила по Херсону и Донецку

Ангар с "Байрактарами" был уничтожен ракетами "Искандер" в Николаевской области

Белый дом обвинил ОПЕК+ в солидарности с Россией

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Новости часа: ООН работает с РФ по гарантиям безопасности миссии в Еленовке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала абсурдными обвинения РФ в разрушении "Северных потоков".

Экономика России вернется к уверенному росту чуть больше, чем через год. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций. В него вошел потолок цен на российскую нефть.

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