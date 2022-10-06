Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций. Документ предусматривает запрет перевозок по морю российской нефти выше установленной цены. Этот пункт вступит в силу с декабря 2022 года.

Также будет действовать запрет на импорт и экспорт товаров – пластика, техники, химикатов и сигарет, военного оборудования и гражданского огнестрельного оружия. Кроме того, предусмотрено наказание за попытки обхода антироссийских санкций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.