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Политика

Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций

Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций

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Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций. Документ предусматривает запрет перевозок по морю российской нефти выше установленной цены. Этот пункт вступит в силу с декабря 2022 года.

Также будет действовать запрет на импорт и экспорт товаров – пластика, техники, химикатов и сигарет, военного оборудования и гражданского огнестрельного оружия. Кроме того, предусмотрено наказание за попытки обхода антироссийских санкций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Санкции
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