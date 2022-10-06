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Политика

Украинская артиллерия ударила по Херсону и Донецку

Украинская артиллерия ударила по Херсону и Донецку

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Стали известны последствия ночной атаки ВСУ по херсонской гостинице. Разрушена стена и крыша отеля, в соседних домах выбило окна. На месте одного из ударов – воронка глубиной в полтора метра. По данным следователей, били РСЗО HIMARS. Один человек погиб.

Под огнем украинской артиллерии оказался и Донецк. Как сообщили следователи, только за 40 минут ВСУ выпустили по городу 11 снарядов. Серьезно повреждены стоматологическая клиника и несколько жилых домов. Двое мирных жителей ранены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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