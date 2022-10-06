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Политика

Ангар с "Байрактарами" был уничтожен ракетами "Искандер" в Николаевской области

Ангар с "Байрактарами" был уничтожен ракетами "Искандер" в Николаевской области

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Союзные войска держат оборону сразу на нескольких направлениях, где наступает украинская армия. Противник понес большие потери в живой силе и технике. Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 10 пунктов управления ВСУ. Уничтожено шесть складов боеприпасов.

В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты "Искандер" уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами "Байрактар". Удар нанесли по военному аэродрому Вознесенск.

Российская ПВО уничтожила за сутки шесть беспилотников, перехватила 16 снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и две противорадиолокационные ракеты HARM. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе
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