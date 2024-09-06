06 сентября, 20:00Политика
Новости часа: более 1,5 млн москвичей проголосовали на выборах депутатов МГД электронно
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1,5 миллиона человек выбрали электронный формат голосования на выборах депутатов Мосгордумы. Об этом сообщили в Общественном штабе.
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