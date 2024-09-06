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06 сентября, 20:00

Политика

Новости часа: более 1,5 млн москвичей проголосовали на выборах депутатов МГД электронно

Новости часа: более 1,5 млн москвичей проголосовали на выборах депутатов МГД электронно

Свыше 1,7 миллиона москвичей проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы

Владимир Путин воспользовался онлайн-голосованием на выборах в Мосгордуму

Машков: принять участие в выборах депутатов МГД можно из любой точки страны

Председатель МГД Шапошников: выборы в МГД проходят по московскому стандарту голосования

Новости часа: метро и МЦК будут работать в День города до двух часов ночи

Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы через портал mos.ru

На выборах в Москве проголосовали уже 1,5 млн человек

Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы онлайн

Новости часа: в День города работа московского транспорта будет продлена

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1,5 миллиона человек выбрали электронный формат голосования на выборах депутатов Мосгордумы. Об этом сообщили в Общественном штабе.

Первых победителей акции "#ВыбираемВместе2024 – Москва" определят 7 сентября, пишет портал mos.ru.

Графики летнего отключения горячей воды в Москве выполнены в срок, заявили в МОЭК.

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