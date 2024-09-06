Новости часа: более 1,5 млн москвичей проголосовали на выборах депутатов МГД электронно

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1,5 миллиона человек выбрали электронный формат голосования на выборах депутатов Мосгордумы. Об этом сообщили в Общественном штабе.

Первых победителей акции "#ВыбираемВместе2024 – Москва" определят 7 сентября, пишет портал mos.ru.

Графики летнего отключения горячей воды в Москве выполнены в срок, заявили в МОЭК.