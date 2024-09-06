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06 сентября, 18:15

Политика

Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы через портал mos.ru

Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы через портал mos.ru

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Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы через портал mos.ru. В своем телеграм-канале мэр написал, что уже не первый раз использует для этого онлайн-формат. И лично убеждается в том, что система электронного голосования работает штатно.

Также Сергей Собянин напомнил, что проголосовать на портале mos.ru можно до 20:00 8 сентября. Онлайн-голосование для горожан доступно круглосуточно по всей стране при наличии у них полной учетной записи на портале mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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