Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы через портал mos.ru. В своем телеграм-канале мэр написал, что уже не первый раз использует для этого онлайн-формат. И лично убеждается в том, что система электронного голосования работает штатно.

Также Сергей Собянин напомнил, что проголосовать на портале mos.ru можно до 20:00 8 сентября. Онлайн-голосование для горожан доступно круглосуточно по всей стране при наличии у них полной учетной записи на портале mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.