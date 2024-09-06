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06 сентября, 16:30

Политика

Дмитрий Медведев воспользовался онлайн-голосованием на выборах в МГД

Дмитрий Медведев воспользовался онлайн-голосованием на выборах в МГД

Столичный Общественный штаб по наблюдению за выборами рассказал о ходе голосования

Новости часа: Собянин заявил об успешном завершении проекта реконструкции развязок на МКАД

Общественный штаб: голосование онлайн и на участках проходит штатно

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Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал онлайн из своего кабинета на выборах в МГД. В своем посте в соцсети "ВКонтакте" он выразил уверенность в том, что россияне примут активное участие в голосовании.

С 6 по 8 сентября депутатов будут выбирать в 84 субъектах Российской Федерации. Всего после выборов в органах государственной власти и местного самоуправления будут распределены 35 тысяч мандатов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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