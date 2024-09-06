Столичный Общественный штаб по наблюдению за выборами рассказал о ходе голосования

В столице с 08:00 проходят выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Голосование онлайн и на избирательных участках проходит в штатном режиме, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в городе Москве.

На участках москвичей встречают члены участковой избирательной комиссии, которые помогают сориентироваться на месте. Благодаря этому голосование одного человека занимает не больше пары минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.