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06 сентября, 16:00

Политика

Столичный Общественный штаб по наблюдению за выборами рассказал о ходе голосования

Столичный Общественный штаб по наблюдению за выборами рассказал о ходе голосования

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Общественный штаб: голосование онлайн и на участках проходит штатно

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В столице с 08:00 проходят выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Голосование онлайн и на избирательных участках проходит в штатном режиме, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в городе Москве.

На участках москвичей встречают члены участковой избирательной комиссии, которые помогают сориентироваться на месте. Благодаря этому голосование одного человека занимает не больше пары минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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