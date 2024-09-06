06 сентября, 14:45Политика
Более 1,3 млн москвичей проголосовали на выборах в Мосгордуму
Свыше 1,3 миллиона жителей столицы проголосовали на выборах в Мосгордуму. Большинство москвичей выбирают электронный формат участия, сообщает Общественный штаб наблюдателей столицы.
Отмечается, что с 6 по 8 сентября в штабе в круглосуточном режиме будут следить за выборами с помощью камер, установленных на участках. Группа разбора отслеживает все сообщения о возможных нарушениях.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.