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06 сентября, 14:45

Политика

Более 1,3 млн москвичей проголосовали на выборах в Мосгордуму

Более 1,3 млн москвичей проголосовали на выборах в Мосгордуму

Более 1,2 млн бюллетеней выданы на избирательных участках в столице 6 сентября

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Более миллиона человек в Москве проголосовали на выборах в Мосгордуму

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Онлайн и на участках: москвичи получили более 1 млн бюллетеней на выборах

Свыше 1,3 миллиона жителей столицы проголосовали на выборах в Мосгордуму. Большинство москвичей выбирают электронный формат участия, сообщает Общественный штаб наблюдателей столицы.

Отмечается, что с 6 по 8 сентября в штабе в круглосуточном режиме будут следить за выборами с помощью камер, установленных на участках. Группа разбора отслеживает все сообщения о возможных нарушениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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