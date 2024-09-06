Более 1,3 млн москвичей проголосовали на выборах в Мосгордуму

Свыше 1,3 миллиона жителей столицы проголосовали на выборах в Мосгордуму. Большинство москвичей выбирают электронный формат участия, сообщает Общественный штаб наблюдателей столицы.

Отмечается, что с 6 по 8 сентября в штабе в круглосуточном режиме будут следить за выборами с помощью камер, установленных на участках. Группа разбора отслеживает все сообщения о возможных нарушениях.

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