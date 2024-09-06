Региональные и муниципальные выборы стартовали в России

В российских регионах началось голосование на выборах различного уровня. Помимо Москвы, избирательные участки работают еще в 48 регионах, включая приграничные территории.

По всей стране пройдет свыше четырех тысяч избирательных кампаний. Гражданам РФ предстоит выбрать губернаторов и депутатов региональных парламентов. В большинстве регионов голосование будет идти три дня, в том числе дистанционно.

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