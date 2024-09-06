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06 сентября, 13:15

Политика

Региональные и муниципальные выборы стартовали в России

Региональные и муниципальные выборы стартовали в России

Новости часа: Сергей Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе

На выборах депутатов в столице проголосовали более одного миллиона человек

Онлайн и на участках: москвичи получили более 1 млн бюллетеней на выборах

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Выборы различных уровней стартовали в России

759 тысяч бюллетеней выдано на выборах в Мосгордуму

Избиратели рассказали, как проходит голосование в Мосгордуму

Более 450 тысяч человек проголосовали на выборах в Мосгордуму

Общественный штаб: выборы в Москве начались в штатном режиме

В российских регионах началось голосование на выборах различного уровня. Помимо Москвы, избирательные участки работают еще в 48 регионах, включая приграничные территории.

По всей стране пройдет свыше четырех тысяч избирательных кампаний. Гражданам РФ предстоит выбрать губернаторов и депутатов региональных парламентов. В большинстве регионов голосование будет идти три дня, в том числе дистанционно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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