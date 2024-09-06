Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 12:30

Политика

Общественный штаб: голосование онлайн и на участках проходит штатно

Общественный штаб: голосование онлайн и на участках проходит штатно

Выборы различных уровней стартовали в России

759 тысяч бюллетеней выдано на выборах в Мосгордуму

Избиратели рассказали, как проходит голосование в Мосгордуму

Более 450 тысяч человек проголосовали на выборах в Мосгордуму

Общественный штаб: выборы в Москве начались в штатном режиме

Свыше 450 тысяч человек проголосовали на выборах в Мосгордуму

Свыше 12 тысяч наблюдателей будут контролировать прозрачность выборов в Мосгордуму

Голосование на выборах депутатов Мосгордумы продлится до 8 сентября

Голосование на выборах депутатов Мосгордумы началось в Москве

Избирательные участки в Москве открылись ровно в 08:00 и будут работать до 20:00. Как сообщили в Общественном штабе, голосование проходит штатно.

На участках москвичей встречают члены участковой избирательной комиссии, которые помогают сориентироваться на месте. Благодаря этому голосование одного человека занимает не больше пары минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборывидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаДиана Жукова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика