06 сентября, 12:30Политика
Общественный штаб: голосование онлайн и на участках проходит штатно
Избирательные участки в Москве открылись ровно в 08:00 и будут работать до 20:00. Как сообщили в Общественном штабе, голосование проходит штатно.
На участках москвичей встречают члены участковой избирательной комиссии, которые помогают сориентироваться на месте. Благодаря этому голосование одного человека занимает не больше пары минут.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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