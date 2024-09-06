Общественный штаб: голосование онлайн и на участках проходит штатно

Избирательные участки в Москве открылись ровно в 08:00 и будут работать до 20:00. Как сообщили в Общественном штабе, голосование проходит штатно.

На участках москвичей встречают члены участковой избирательной комиссии, которые помогают сориентироваться на месте. Благодаря этому голосование одного человека занимает не больше пары минут.

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