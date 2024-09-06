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06 сентября, 12:15

Политика

Выборы различных уровней стартовали в России

Выборы различных уровней стартовали в России

759 тысяч бюллетеней выдано на выборах в Мосгордуму

Избиратели рассказали, как проходит голосование в Мосгордуму

Более 450 тысяч человек проголосовали на выборах в Мосгордуму

Общественный штаб: выборы в Москве начались в штатном режиме

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Свыше 12 тысяч наблюдателей будут контролировать прозрачность выборов в Мосгордуму

Голосование на выборах депутатов Мосгордумы продлится до 8 сентября

Голосование на выборах депутатов Мосгордумы началось в Москве

Более 12 тысяч наблюдателей следят за ходом выборов в Москве

6 сентября выборы разного уровня стартовали в России. Помимо Москвы, избирательные участки работают еще в 48 регионах, голосуют в том числе жители приграничных территорий.

Гражданам РФ предстоит выбрать губернаторов и депутатов региональных парламентов. В большинстве регионов голосование будет идти три дня, в том числе дистанционно. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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