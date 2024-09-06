Выборы различных уровней стартовали в России

6 сентября выборы разного уровня стартовали в России. Помимо Москвы, избирательные участки работают еще в 48 регионах, голосуют в том числе жители приграничных территорий.

Гражданам РФ предстоит выбрать губернаторов и депутатов региональных парламентов. В большинстве регионов голосование будет идти три дня, в том числе дистанционно. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.



