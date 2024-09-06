Общественный штаб: выборы в Москве начались в штатном режиме

Голосование на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина стартовало в столице. Известно, что следить за выборами будут более 12 тысяч наблюдателей. Контролируют процесс и в Общественном штабе: специалисты следят с помощью камер видеонаблюдения, установленных на участках.

По данным на 10:05 6 сентября, нарушений не обнаружено. Подробнее о пяти способах голосования – в эфире телеканала Москва 24.