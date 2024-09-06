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06 сентября, 10:15

Политика

Общественный штаб: выборы в Москве начались в штатном режиме

Общественный штаб: выборы в Москве начались в штатном режиме

Свыше 450 тысяч человек проголосовали на выборах в Мосгордуму

Свыше 12 тысяч наблюдателей будут контролировать прозрачность выборов в Мосгордуму

Голосование на выборах депутатов Мосгордумы продлится до 8 сентября

Голосование на выборах депутатов Мосгордумы началось в Москве

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Голосование на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина стартовало в столице. Известно, что следить за выборами будут более 12 тысяч наблюдателей. Контролируют процесс и в Общественном штабе: специалисты следят с помощью камер видеонаблюдения, установленных на участках.

По данным на 10:05 6 сентября, нарушений не обнаружено. Подробнее о пяти способах голосования – в эфире телеканала Москва 24.

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