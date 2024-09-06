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06 сентября, 10:15

Политика

Свыше 450 тысяч человек проголосовали на выборах в Мосгордуму

Свыше 450 тысяч человек проголосовали на выборах в Мосгордуму

Свыше 12 тысяч наблюдателей будут контролировать прозрачность выборов в Мосгордуму

Голосование на выборах депутатов Мосгордумы продлится до 8 сентября

Голосование на выборах депутатов Мосгордумы началось в Москве

Более 12 тысяч наблюдателей следят за ходом выборов в Москве

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Заявки на участие в ДЭГ подали более 920 тыс избирателей

Больше 450 тысяч человек проголосовали на выборах в Мосгордуму. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00. Найти удобный адрес участка и проложить маршрут можно на сайте mos.ru.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина проходят 6, 7 и 8 сентября. Жители столицы определят 45 депутатов по одномандатным округам. На выборах доступно несколько видов голосования. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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