Голосование на выборах депутатов Мосгордумы продлится до 8 сентября

В Москве стартовало голосование на выборах депутатов Мосгордумы. Избирательные участки открылись в 08:00 и будут работать до 20:00. Найти адрес участка и проложить к нему маршрут можно на портале mos.ru. Голоса будут принимать с 6 по 8 сентября.

Зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут рассказал, как москвичи взаимодействуют с терминалом электронного голосования на участках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.