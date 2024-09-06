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06 сентября, 09:15

Политика

Голосование на выборах депутатов Мосгордумы продлится до 8 сентября

Голосование на выборах депутатов Мосгордумы продлится до 8 сентября

Голосование на выборах депутатов Мосгордумы началось в Москве

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В Москве стартовало голосование на выборах депутатов Мосгордумы. Избирательные участки открылись в 08:00 и будут работать до 20:00. Найти адрес участка и проложить к нему маршрут можно на портале mos.ru. Голоса будут принимать с 6 по 8 сентября.

Зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут рассказал, как москвичи взаимодействуют с терминалом электронного голосования на участках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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