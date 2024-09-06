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06 сентября, 08:15

Политика

Голосование на выборах депутатов Мосгордумы началось в Москве

Голосование на выборах депутатов Мосгордумы началось в Москве

Более 12 тысяч наблюдателей следят за ходом выборов в Москве

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В Москве началось голосование на выборах депутатов Мосгордумы. Жители столицы могут проголосовать в формате онлайн и на избирательных участках.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев рассказал, что более 12 тысяч человек будут следить за процессом на избирательных участках. Будут готовы группы оперативного реагирования, если наблюдатели заметят нарушение процедуры голосования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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