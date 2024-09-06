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06 сентября, 07:45

Политика

Более 12 тысяч наблюдателей следят за ходом выборов в Москве

Более 12 тысяч наблюдателей следят за ходом выборов в Москве

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Голосование на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина проходит в Москве. Следить за ходом выборов будут больше 12 тысяч наблюдателей. Кроме того, через камеры видеонаблюдения, которые установлены на участках, контролировать процесс будут и в Общественном штабе. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00. Найти удобный адрес участка и проложить маршрут можно на сайте mos.ru.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино будут проходить 6, 7 и 8 сентября. Москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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