Более 12 тысяч наблюдателей следят за ходом выборов в Москве

Голосование на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина проходит в Москве. Следить за ходом выборов будут больше 12 тысяч наблюдателей. Кроме того, через камеры видеонаблюдения, которые установлены на участках, контролировать процесс будут и в Общественном штабе. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00. Найти удобный адрес участка и проложить маршрут можно на сайте mos.ru.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино будут проходить 6, 7 и 8 сентября. Москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.