Победители "Миллиона призов" смогут пополнить баллами карту "Тройка". Розыгрыш состоится 9, 10 и 11 сентября. Об этом сообщил портал mos.ru.

Шанс выиграть есть у каждого участника акции #ВыбираемВместе2023. Победители получат одну, три или пять тысяч баллов – один балл равен одному рублю. Всего предусмотрено 2 миллиона 300 тысяч призов.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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