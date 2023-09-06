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06 сентября, 16:45

Политика

Депутаты Госдумы будут ездить на отечественных автомобилях в регионах РФ

Депутаты Госдумы будут ездить на отечественных автомобилях в регионах РФ

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Депутаты Госдумы согласились пересесть на отечественные автомобили в своих регионах. Об этом в телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Инициативу вынесут на рассмотрение Совета Государственной Думы 18 сентября.

На какие автомобили согласились пересесть депутаты? Есть ли нужное количество машин? Поможет ли инициатива улучшить качество отечественных автомобилей?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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