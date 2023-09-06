Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 16:45

Политика

Выигранными по программе "Миллион призов" баллами можно будет пополнить "Тройку"

Выигранными по программе "Миллион призов" баллами можно будет пополнить "Тройку"

Кандидат в мэры Москвы от партии "Новые люди" Даванков провел итоговую конференцию

Депутаты ГД будут ездить на автомобилях российского производства в регионах

ВС РФ отразили две контратаки ВСУ на купянском направлении

Министр обороны Британии подтвердил уничтожение ВС РФ танка Challenger 2

Володин пообещал закрепить за депутатами российские автомобили

Российская ПВО уничтожила 33 беспилотника ВСУ за сутки

ВС РФ впервые уничтожили британский танк Challenger 2 в зоне СВО

В МИД прокомментировали слова премьера Армении Пашиняна об отдалении РФ от Южного Кавказа

В Минобороны РФ рассказали о позициях российской армии на купянском направлении

Победители "Миллиона призов" смогут пополнить баллами карту "Тройка". Розыгрыш состоится 9, 10 и 11 сентября. Об этом сообщил портал mos.ru.

Шанс выиграть есть у каждого участника акции #ВыбираемВместе2023. Победители получат одну, три или пять тысяч баллов – один балл равен одному рублю. Всего предусмотрено 2 миллиона 300 тысяч призов.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборывидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика