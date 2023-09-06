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06 сентября, 16:45

Политика

Кандидат в мэры Москвы от партии "Новые люди" Даванков провел итоговую конференцию

Кандидат в мэры Москвы от партии "Новые люди" Даванков провел итоговую конференцию

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В Москве состоялась заключительная пресс-конференция кандидата в мэры Владислава Даванкова. Он подвел итоги избирательной кампании, ответил на вопросы по своей программе и рассказал о планах на будущее.

Свою предвыборную программу Владислав Даванков называет настольной книгой будущего мэра и отмечает, что ее написали сами москвичи. Каждую идею обсудили с экспертами и оставили только те, которые можно воплотить за пять лет.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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