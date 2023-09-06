Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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06 сентября, 11:30

Политика

Володин пообещал закрепить за депутатами российские автомобили

Володин пообещал закрепить за депутатами российские автомобили

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Российские депутаты пересядут на автомобили "Москвич", "Лада" и "Аурус". О том, что в избирательных округах на ними закрепят машины, произведенные в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В Москве депутаты будут менять свои автомобили постепенно, по мере того, как иномарки станут выходить из эксплуатации. Новое правило Госдума обсудит 18 сентября, но лидеры политических фракций его уже поддержали, заверил Володин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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