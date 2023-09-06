В МИД прокомментировали слова премьера Армении Пашиняна об отдалении РФ от Южного Кавказа

В российском МИД назвали неприемлемыми заявления Еревана о роли Москвы в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, эта риторика "на грани хамства" бьет по людям, которым нужна помощь.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью итальянской газете Repubblica. В разговоре с журналистами он утверждал, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в регионе и что Россия сама отдаляется от Южного Кавказа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.