Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 07:45

Политика

В МИД прокомментировали слова премьера Армении Пашиняна об отдалении РФ от Южного Кавказа

В МИД прокомментировали слова премьера Армении Пашиняна об отдалении РФ от Южного Кавказа

В Минобороны РФ рассказали о позициях российской армии на купянском направлении

США проведут испытания МБР Minuteman III 6 сентября

Байдена обвинили в неуважении к ветеранам войны во Вьетнаме

В Минобороны РФ рассказали о попытках ВСУ выбить российских бойцов из Клещеевки

США проведут испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Новости часа: в Москве объявили о полной готовности системы электронного голосования

Новости часа: движение ограничили на Ленинградском шоссе в районе пересечения с МКАД

Новости часа: онлайн-голосование на выборах в Москве 8–10 сентября будет доступно 60 часов

Москвичам рассказали о способах голосования на выборах мэра

В российском МИД назвали неприемлемыми заявления Еревана о роли Москвы в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, эта риторика "на грани хамства" бьет по людям, которым нужна помощь.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью итальянской газете Repubblica. В разговоре с журналистами он утверждал, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в регионе и что Россия сама отдаляется от Южного Кавказа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика