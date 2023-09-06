Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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06 сентября, 07:45

Политика

В Минобороны РФ рассказали о позициях российской армии на купянском направлении

В Минобороны РФ рассказали о позициях российской армии на купянском направлении

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На купянском направлении российские войска не дают ВСУ сконцентрировать силы для контратак. В постоянном напряжении держат украинских солдат бойцы группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.

Боевые расчеты минометов "Поднос" наносят удары по опорным пунктам ВСУ. Они достают до целей на расстоянии до шести километров и при этом остаются практически незамеченными для воздушной и артиллерийской разведки ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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