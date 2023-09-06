В Минобороны РФ рассказали о позициях российской армии на купянском направлении

На купянском направлении российские войска не дают ВСУ сконцентрировать силы для контратак. В постоянном напряжении держат украинских солдат бойцы группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.

Боевые расчеты минометов "Поднос" наносят удары по опорным пунктам ВСУ. Они достают до целей на расстоянии до шести километров и при этом остаются практически незамеченными для воздушной и артиллерийской разведки ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.