06 сентября, 07:45Политика
В Минобороны РФ рассказали о позициях российской армии на купянском направлении
На купянском направлении российские войска не дают ВСУ сконцентрировать силы для контратак. В постоянном напряжении держат украинских солдат бойцы группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
Боевые расчеты минометов "Поднос" наносят удары по опорным пунктам ВСУ. Они достают до целей на расстоянии до шести километров и при этом остаются практически незамеченными для воздушной и артиллерийской разведки ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.