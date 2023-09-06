Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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06 сентября, 07:30

Политика

Байдена обвинили в неуважении к ветеранам войны во Вьетнаме

Байдена обвинили в неуважении к ветеранам войны во Вьетнаме

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Президента США Джо Байдена обвинили в неуважении к ветеранам войны во Вьетнаме. Как пишут СМИ, глава Белого дома "слишком быстро" покинул помещение после церемонии награждения почетной медалью.

Президент США надел высшую награду страны на шею 81-летнего армейского капитана в отставке. После аплодисментов публики американский лидер откланялся, не дождавшись окончания церемонии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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