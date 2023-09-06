Президента США Джо Байдена обвинили в неуважении к ветеранам войны во Вьетнаме. Как пишут СМИ, глава Белого дома "слишком быстро" покинул помещение после церемонии награждения почетной медалью.

Президент США надел высшую награду страны на шею 81-летнего армейского капитана в отставке. После аплодисментов публики американский лидер откланялся, не дождавшись окончания церемонии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.