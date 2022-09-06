Новости последнего часа: РФ призывает ООН и СБ осудить продолжающиеся атаки ВСУ на ЗАЭС

В столице выдали разрешение на строительство дома по реновации на 250 квартир в районе Филевский Парк. Об этом сообщает Мосгосстройнадзор.

РФ призывает ООН и Совбез осудить продолжающиеся атаки ВСУ на ЗАЭС. Об этом заявил представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Новый премьер Великобритании Трасс назначила кабинет министров правительства.

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